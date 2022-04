Ali MORSLI

Très intéressé par le domaine de comptable ,et finance je suis très expérimenté et spécialiste, qui s’est confronté au terrain et qui doit être le bras droit et l’homme de confiance du chef d’entreprise.

Mes compétences techniques me permettent d’évoluer en totale autonomie, et de relever tous les défis, en atteignant les objectifs qui me sont fixés.

En tant que homme de terrain pragmatique, mon parcours professionnel m’a permis d’acquérir un domaine d’expertise en parfaite adéquation avec les exigences du poste que vous avez à confier.

Ma maîtrise de la comptabilité me donne la capacité de superviser ou de produire l’ensemble des données comptables, financières, fiscales, et de veiller à ce qu’elles soient établies conformément à la législation en vigueur. Par mon expérience, j’apporte une valeur ajoutée chaque fois qu’il s’agit de trouver des solutions techniques à des points nouveaux ou à des situations complexes.

Mon aisance relationnelle, ma passion du terrain, ma chaleur humaine, alliées à ces compétences professionnelles, me permettent d’entraîner et de motiver les équipes à relever tous les défis, afin d’améliorer les performances de l’entreprise.

Disponible et opérationnel immédiatement.





Mes compétences :

Bilan de compétences

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel