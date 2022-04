Ali MUSSARD

Profil Linkedin :Array



Ingénieur en conception mécanique depuis 2011 et détenant d'un master en QSE depuis septembre 2013, j'exerce un métier où j'ai la chance de pratiquer mes 2 compétences avec une approche plus orientée vers la qualité produit.



Certifications acquises en 2015 au Royaume Uni:

- Soudure : CSWIP 3.0Plus

- Peinture : BGAS-CSWIP Grade 2



Ingénieur accrédité depuis 2015 par le Royaume Uni et l'Europe:

- EngTech, Engineering Council

- TechWeldI, The Welding Institute



Mes compétences :

Conception mécanique

CAO/DAO

Gestion Qualité Santé Sécurité et Environneme

Gestion des risques

Qualité produits et processus

Qualité client

Prévention des risques professionnels

OHSAS 18001

Norme ISO 9001

Audit

Sûreté de fonctionnement

Norme ISO 14001

CND

ASME

Expediting

Coordination