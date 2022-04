Fort de plus 15 ans de projets IT en particulier des projets CRM, je suis intervenu dans

Dans les domaines du conseil, développement et pilotage projet.

J'ai participé dans une large mesure à l’ensemble des phases de projets incluant :

- Cadrage et rédaction de cahier des charges.

- Architecture.

- Spécifications fonctionnels et techniques

- Conceptions

- Maintenance et optimisation

- Chef de projet Technique

- CRM Manager.

- Directeur de Projet.

- Responsable RH.

Je suis actuellement Directeur de la société GEVITEAM qui compte plus de 8 salariés.





Nous travaillons particulièrement pour le compte de clients finaux via de prestigieuses esn et je bénéficie grâce à cela d'une connaissance solide du marché IT et CRM.



Description de mes compétences :

HR, Sales Manager,

AMOA, AMOE CRM-BI, SalesForce, Siebel, TIBCO, Data Mining R, SAS

JAVA, JBOSS

Test Automation : Selenium WD / Eclipse

Siebel EAI, Sales Force, BI, Data Mining SAS, R

Architecture Siebel, Salesforce

Configuration Siebel Tools

Développement escript, Vbscript, Business Services

Workflow, Assignment Manager

Architecture Siebel

Siebel EAI, TIBCO

Architecture, Exploitation, Optimisation



Mes compétences :

Business

Business analyst

Chef de projet

Chef de projet technique

Data mining

EAI

Sales

Sales Force

Siebel

Technique

Tibco

Ressources humaines