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Ali NDIAYE

En résumé

JE SUIS UN DIPLOMÉ LIDEURSHIP D'ORIGINE D'ETUDE L'ISEGCESMI ET UCAD FSJP ,
NE LE 13 AVRIL 1976 A KEDOUGOU ,
ORIGINAIRE DU FOUTA TORO EDI HAMADI ALI ,POLIGAME.
LA POLITESSE DE LA POLITIQUE FORME QUE JE SUIS UN FUTUR INSPECTEUR-GENERALE A L'INSPECTION DES POSTES DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE SENEGAL,
FUTUR INGENIEUR-CHERCHEUR ET CHERCHEUR ABONNÉ AU CAMPUS NUMERIQUE FRANCOPHONE RIM.
ARTISTE OU MUSICIEN-CHANTEUR OU CHANTEUR HALL DIAMANO DAKAR SENEGAL.
ENGAGER PAR INVESTISSEMENT COMME CLIENT DE CBAO ET DANS LES MEDIAS ET PRESSES

Mes compétences :
Danse
Fiabilité, Maintenance, Disponibilité, Sûreté de f
Audit sécurité

Entreprises

  • AU MOMENT DE SORTIE DE MON ALBUM 2016 - CHANTEUR

    2016 - maintenant

  • ali ndiaye hall diamano - Futur inspectuer-general ,chanTeur et futur chercheur abonné RECRUTÉ AU cnf

    2015 - 2018 bien obtenu et reussIt

  • agence universitaire de francophonie campus numerique francophone nouakchott - Chercheur abonné

    2015 - maintenant
    Agence universitaire de la Francophonie
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    Axe 2: Recherche

    Intimement liée à la mission de formation des universités, l'activité d'exploration, de production et de partage des savoirs est plus que jamais encouragée par l'Agence universitaire de la Francophonie, dans la perspective d'un soutien à la croissance et au développement des sociétés.

    Pour la période 2014-2017, cette mission s'articule autour de deux objectifs, dont bénéficient en priorité les universités en sortie de crise ou en développement.

    1. Favoriser le développement d'équipes de recherches internationales engagées dans des problématiques émergentes.

    Les formes de soutien encouragent : la création d'équipes de recherche francophones de dimension internationale, le développement de projets régionaux et inter-régionaux, et la coopération entre équipes en émergence.

    2. afin de favoriser l'innovation et le renforcement de la pertinence sociale, scientifique et technologique des résultats de recherche.

    Les formes de soutien comprennent : l'organisation de séminaires de rédaction de projets et d'articles scientifiques, le soutien à l'édition électronique, l'aide aux réseaux universitaires, notamment ceux de jeunes chercheurs.

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  • EN CONCERT - CHANTEUR

    2015 - maintenant

Formations

  • ISEGCESMI ET FSJP UCAD (Kedougou ,Dakar ,Nouakchott)

    Kedougou ,Dakar ,Nouakchott 2006 - maintenant MASTERS 1 ,3ÉCYCLES,THESE

    STAGE ,FORMATION,ETUDE, RECHERCHE GOOGLE ET PERMIS DE CONDUIIRE AUTO

Réseau