Ali NDIAYE

JE SUIS UN DIPLOMÉ LIDEURSHIP D'ORIGINE D'ETUDE L'ISEGCESMI ET UCAD FSJP ,
NE LE 13 AVRIL 1976 A KEDOUGOU ,
ORIGINAIRE DU FOUTA TORO EDI HAMADI ALI ,POLIGAME.
LA POLITESSE DE LA POLITIQUE FORME QUE JE SUIS UN FUTUR INSPECTEUR-GENERALE A L'INSPECTION DES POSTES DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE SENEGAL,
FUTUR INGENIEUR-CHERCHEUR ET CHERCHEUR ABONNÉ AU CAMPUS NUMERIQUE FRANCOPHONE RIM.
ARTISTE OU MUSICIEN-CHANTEUR OU CHANTEUR HALL DIAMANO DAKAR SENEGAL.
ENGAGER PAR INVESTISSEMENT COMME CLIENT DE CBAO ET DANS LES MEDIAS ET PRESSES
Mes compétences :
Danse
Fiabilité, Maintenance, Disponibilité, Sûreté de f
Audit sécurité