Ali NEDJAH

Ingenieur d'etat en informatique de formation ;

J'occupe le poste de Chef de Service Vidéo au niveau du pôle DJAWEB SERVICES - Algerie Telecom



Titulaire de Certifications :



Année 2007 :

* Cisco CCNA (Ver 3.1) du programme Cisco NetAcad - CCNA 1, CCNA 2, CCNA 3, CCNA 4 - ; au sein de l'institut National de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication ,Eucalyptus Alger.



Année 2010 :

* Cisco CCNA Exploration (Ver 4.0) du programme Cisco NetAcad - CCNA 1, CCNA 2, CCNA 3, CCNA 4 - ; au sein de l'institut cité précédemment.



* Aussi, j'ai suivi le cursus Business English level Upper-Intermediate au sein d' A.L.C " The American Language Center - Hydra.Alger ".



Mes compétences :

FTTh