Entre Octobre 2004 et Octobre 2005 j'ai été salarié dans une boite de marketing opérationnel. J’ai été chargé de la réalisation des campagne de publipostage pour les grandes surface en Tunisie (Monoprix, Géant, ElectroNabli,...). Ce petit passage m'a permis de confronté la réalité de terrain par la gestion d’une équipe hétérogène de point de vue mentalité, niveau sociale et intellectuel en plus elle m'a permis d'acquérir les méthodes de gestion des équipes et des imprévus et surmonter le stress. Mais le seul inconvénient dans ce poste qu'il n'y a pas des ambitions ou des probables évolutions.

En Novembre 2005 j’ai changé de chapeau, pour rejoindre le domaine de la qualité qui m’a fait rêver pendant une longue durée. J’ai commencé par faire deux formations l’une sur la norme ISO 9001:2000 et la deuxième sur l’audit interne qualité. Ensuite j’ai entamé le domaine du consulting et l’assistance. Durant ma petite expérience (depuis Novembre 2005) j’ai assisté plusieurs entreprises et j’ai fait les audit et le diagnostic pour quelques autres. Ce domaine m’a beaucoup plu car il me permet de voir une multitude d’activités et rencontrer plusieurs compétences qui m’assurent un enrichissement de mon savoir et améliorer mes compétence intellectuelles.

Entre temps et pendants cette expérience j’ai passé mon master professionnel en qualité et productivité à l'Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de Tunis durant les deux années universitaires 2005/2006 et 2006/2007. En Mars 2007 j’ai passé avec succès l’examen d’auditeur tierce partie ISO 9001.

A partir du Juillet 2008 je me suis engagé comme consultant formateur qualité free-lance avec la boite Aproquem (www.aproquem.com)

Depuis Septembre 2008 je suis devenu le responsable Département Méthode et outil chez OXIA (wwww.oxiasoft.com) ma mission c'est de mettre à jours et préserver la certification ISO 9001 et contribuer à la mise en place du référentiel CMMi.

Le 15-11-08 j'ai fait une formation sur la nouvelle version de la norme ISO 9001 version 2008.

Aprés 6 mois comme responsable qualité à OXIA (du Septembre 08 à Février 09) j'ai eu une nostalgie pour le consulting et je ne m'ai senti pas à l'aise dans le poste de RMQ, et voila qu'à partir de Mars 09 j'ai pris mon ancien chapeau de consultant.

pour moi le consulting c'est plus qu'un métier c'est un plaisir.



Mes compétences :

Audit qualité selon norme ISO 9001

Diagnostic qualité

Formation sur les thèmes de la qualité

Accompagnement pour la mise en place des SMQ

Paramétrage et formation sur la GQAO QALITAS

Tableau de bord

Audit social SA 8000