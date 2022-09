Alice ALEXELINE

Experte dans le tourisme, j'ai choisi de revenir dans ma région natale où j'ai re-découvert avec plaisir le domaine de l'industrie. Cela m'a permis de me perfectionner en marketing et communication, dans l'agro-alimentaire. Poste que j'occupe encore aujourd'hui.



J'ai donc d'abord pratiqué sur 10 ans différents métiers qui m'ont permis de comprendre l'importance de chaque poste pour le bon fonctionnement d'une organisation. De serveuse à consultante en développement touristique en passant par concierge pour suites Deluxe, chef cuisinier, responsable de la relation clients, commerciale et organisatrice d'évenementiels sur-mesure, ce parcours riche d'expérience garde en commun mon attachement pour la rigueur, la qualité et la satisfaction client.



J'ai travaillé dans des cadres aussi variés que le centre National de la Mer à Boulogne-sur-mer aux stations de ski des Alpes en passant par une folie montpellieraine et un zoo au Vénézuela ou encore un bateau dans les caraïbes, je suis désormais riche de 5 langues vivantes maîtrisées dont 3 couramment et une grande ouverture d'esprit.



Mon responsable de Master d'économie et gestion m'appelaient "l'éponge" car je m'intéresse à tous les domaines et avec une grande capacité d'apprentissage. J'ai d'ailleurs obtenu une bourse au mérite puis l'obtention d'une mention



Aujourd'hui, cette soif de savoir n'est pas assouvi et je continue à prendre plaisir à découvrir et acquérir de nouvelles compétences et connaissances.