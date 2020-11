Chargée de communication de plus de 5 ans d'expérience dans le domaine de l'assurance et de la finance et plus précisément en actuariat, je viens de commencer en Janvier 2020 un nouveau challenge. Je suis maintenant chargée de communication et relations entreprises à l'ISFA (Institut de Science Financière et d'Assurance) à Lyon !



Mes compétences :

Photoshop

Indesign CS4/5

Pack office

Illustrator

Wordpress