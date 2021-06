Alicia NOËL

Graphiste & Artiste peintre à Saint-Tropez



SECTEUR GRAPHIQUE

Expérimentée en agence de communication et en imprimerie, j’allie aujourd’hui

créativité, rigueur, technicité et maîtrise de la chaîne graphique.

Forte en autonomie, je gère les dossiers du brief jusqu'à la livraison client.



SECTEUR ARTISTIQUE

Créatrice innovante d’œuvres faites de reliefs et de mélanges de matières qui donnent une dimension très profonde, lumineuse...

ARTISTIk wORD : www.alicianoeldesign.fr



Mes compétences :

Design graphique

Créativité

Chaîne graphique

Peinture

Magazines

Microsoft Word

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Adobe Acrobat

ADOBE