Alicia PAROT

J'ai été formé sur la partie théorique à l’Ecole E2SE de Caen en 2012.

Cette formation initiale a été complétée par une expérience dans les postes suivants, à savoir, assistante de copropriété et chargée de location-gestion au sein de l’entreprise Square Habitat Granville.



Dans cette dernière expérience professionnelle, j’ai l’occasion d’exercer mes compétences auprès d’une clientèle diverse et variée sur les missions suivantes :



Gérer un portefeuille en étant capable d’assurer la partie commerciale, allant de la prospection physique et téléphonique, l’estimation locative d’un bien et sa commercialisation jusqu’à la mise en place du locataire.

Et d’autre part, l’aspect administratif des dossiers consistant à la rédaction de mandats et de baux, la saisie informatique (factures d’honoraires, les avis d’échéances les relances clients assurance, défaut de paiements…), assurer le suivi locataires à travers les menus réparations, la gestion de sinistres…



J’occupe également un poste d’assistante d’accueil, à la fois physique et téléphonique ou je renseigne et les oriente vers les différents services en fonction de leurs besoins, leurs attentes.



Mes compétences :

Open Office

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Tethrawin