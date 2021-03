Alicia PETIT

Biochimiste de formation, diplômée d'un M2 pro Biochimie des Matériaux pour le Vivant, j'ai complété ma formation sur l'année 2015/2016 avec un second M2 en Contrôle et Qualité en alternance.



Disposant d'une première expérience validée de 6 mois en Assurance Qualité (gestion du système documentaire, audit interne, rédaction/mise à jour de procédure, etc.) auprès de l'entreprise OTR3 (conception&développement de DM ; Paris), j'ai choisi de poursuivre dans cette voie en effectuant 1 an d'apprentissage au sein du service Qualité de la société A.MENARINI Diagnostics, basée à Rungis, spécialisée dans la distribution de produits DIV et DM.



Aujourd'hui je suis Consultante en Qualité pharma et dispositifs médicaux au sein de l'entreprise AGAP2, et cherche à développer mon réseau professionnel.



Mes compétences :

Travail en équipe

Veille scientifique dans le domaine de la santé

Communication scientifique écrite et orale

Analyse critique

Synthèse et rédaction de données scientifiques

Audit interne