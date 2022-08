Alicia SELVI

Fraîchement diplômée, l’entreprise a été la base de ma réussite ayant effectué ma Licence Professionnelle (Responsable du Développement Commercial) pendant 3 ans au sein d’une filiale du groupe ESSO, la société WOREX (spécialisée dans la vente de carburants et combustibles)

Mes études ont donc été faites par le biais d’un contrat professionnel.

Dans un tout autre domaine, j’ai travaillé chez l’Oréal (division des Parfums) en tant qu’animatrice en magasin et avec le groupe Inter-Parfums.

De nature ordonnée, je sais faire preuve d’écoute et d’empathie envers les clients, et comme tout commercial, j’aime les challenges.



Pour l’anecdote personnelle, mes parents étant artisans-commerçants, j'ai côtoyé très jeune ce milieu. Foires et portes ouvertes me sont familières et elles m’ont enseigné le souci de satisfaire la clientèle et la rigueur dans le travail.



Aujourd’hui, je souhaiterai travailler au sein de votre entreprise, je suis disponible de suite.

Ma motivation est de répondre au mieux à vos attentes et à celles de vos clients.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint