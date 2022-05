Louise ZELMAR

En 2012, j'ai travaillé en tant que chef de projet junior pour une agence événementielle, dans laquelle j'ai pu découvrir ce milieu et évoluer au sein d’une équipe qui m'a fait confiance.



Préalablement, j’ai effectué trois années de formation dans l’esthétique et la cosmétique, j’ai obtenu mes différents diplômes (CAP et BTS) et j’ai également effectué un CAP employé de commerce multi spécialités en parallèle de mon BTS.



En 2011 j’ai décidé de m’orienter dans la communication et l’événementiel, des milieux que j’ai pu découvrir grâce à ces deux formations.



Ainsi, je me suis dirigée vers l’école TUNON où j’ai pu obtenir mon DEESCOM en relations publiques.



Convaincue de l’envie d’évoluer dans ce secteur événementiel, j’ai décidé de poursuivre mes études en intégrant un Master 1 au MBA ESG dans la filière marketing et communication et de poursuivre cette formation en 5ème année en Communication, Media, Evénementiel, toujours au sein du MBA ESG.



Pour parfaire pleinement mon cursus je viens d'effectuer un semestre académique à l'étranger.



Toujours ravie à l’idée de rencontrer de nouveaux professionnels de l’événementiel, je reste à votre entière disposition.



Mes compétences :

Communication

Rigueur

Organisation

Réactivité

Dynamisme

Relations publiques