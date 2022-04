Iliesse BELKACEM

Issu d'un parcours scientifique, doté une aisance commerciale et d'intégration ainsi que d'une facilité a m'adapter, j'ai complété ma formation a l'ESTBA en licence professionnelle technico-commercial en partenariat avec VEOLIA WATER STI pour devenir un vrai atout aux entreprises qui fournissent du matériel de laboratoire. Je me perfectionne aujourd'hui au Management des Entreprises en MBA (Master of Business Administration ) au sein de l'ESG Management School avec l'objectif d'avoir une vue d'ensemble et détaillée sur les entreprises.