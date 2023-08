Passionné par le monde du digital, je me spécialise avec le MBA ESG/IICP Stratégie et Communication digitale qui me permettra à la fin de ma formation d'obtenir le titre d'Expert en Stratégie digitale, certifié niveau I dans le Registre des Certifications Nationales Professionnelles.



À la fin de ma formation (Octobre 2014), J'espère obtenir un poste de chargé de communication digitale ou chargé de projet web pour une société innovante, un média ou une marque qui n'hésite pas à mettre les idées de ses collaborateurs au cœur de ses actions.



En parallèle de mon MBA, j'occupe le poste chargé de d'etudes pour la société Hors Antenne/Pr newswire, gestionnaire de données médias/journalistes en France et à l'international.



Je rédige aussi pour des blogs, vous retrouverez mes écrits en ce qui concerne l'univers digital sur http://www.afrokanlife.com/ . Découvrez aussi mon actualité quotidienne, sur les réseaux sociaux, twitter: @Masaymard_k, Facebook: Mas Aymard KINA et bien évidemment ici même.



Mes compétences :

Gestion de projet

Marketing

Communication

Evénementiel

Management de projet

Média

Droit

Publicité

Luxe