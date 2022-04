Francis Le Quilliec

Le développement du Business par la formation des techniciens et des commerciaux.



Les clients ont besoin de fournisseurs et les fournisseurs ont besoin de clients. Il est nécessaire qu’ils travaillent ensemble, et qu’ils aient une confiance mutuelle : une équipe gagnant-gagnant pour grandir conjointement.

Comment optimiser ce lien client-fournisseur ?



Le développement du Business est lié à la satisfaction clients. Plus vos clients gagnent en temps et en argent, plus vous faites croître votre activité. Si vous apportez une solution, un service, ou une réponse qui satisfait votre client, vous en recevez une partie des bénéfices. Faire du Business en mettant au premier plan les attentes et les objectifs de vos clients, c’est développer avec certitude votre propre Business.

Cela semble simple… Et c’est simple !



Ces fondements sont la substance de mon activité : former durablement vos techniciens et vos commerciaux au développement significatif de votre Business.



« Merci beaucoup, je me sentirai mieux dans mon travail », « Maintenant je comprends, je suis prêt pour développer mon Business », ou « Je sais comment atteindre mes objectifs », chacun de ces commentaires de fin de journée de formation sont pour moi une réelle satisfaction.



Ma mission est accomplie et vos objectifs sont atteints.





Mes compétences :

LEADERSHIP

FORMATION COMMERCIAUX

DEVELOPPEMENT DU BUSINESS

STRATEGIE DE VENTE

MANAGEMENT

STRATEGIE DE SERVICE

TEAM BUILDING

SANTE

FORMATION

FORMATION TECHNICIENS

MANAGEMENT D'EQUIPE

LAB

INDUSTRIE