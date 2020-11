Aliénor GUGLIELMINO

Après plusieurs années dans les services (organisation et langues) en France et à l'étranger, j'ai obtenu un diplôme en Management des systèmes QHSE. Aujourd’hui, je favorise les fonctions combinant terrain et réflexion, reposant sur les relations et la communication, dans un environnement international. Flexible, dynamique, j’ai acquis par mes nombreuses expériences, une ouverture d’esprit qui me permet de comprendre et m’adapter aux nouveaux environnements dans le respect de l’histoire, des personnes et des particularités des lieux, avec l’esprit d’équipe comme meilleur allié.



Mes compétences :

Médiation

Qualité

Langues

Développement durable

Hygiène

Déchets

Environnement

Formation

Veille documentaire

Management

Ecologie

Culture

Recherche documentaire

Documentation

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Audit interne

Hygiène des aliments

Certification HAS

Audit qualité

Sécurité au travail

OHSAS 18001

Norme ISO 14001

Norme ISO 9001

RAMS > Risk Assessment

Hazard Analysis and Critical Control Point

ISO 14001 Standard

ISO 900X Standard

QUALITE SANTE-SECURITE HYGIENE ENVIRONNEMENT

RSE DD QVT

SYSTEMES DE MANAGEMENT CERTIFICATIONS

Microsoft Excel

Microsoft Word

OSHAS 14001