Alim BOUZEKRI - HEDIN

Déterminé, audacieux et volontaire, j’ai de l’ambition et suis prêt à le montrer.



Après plus de 8 ans passés sur des postes Marketing à forte composante de conception et développement applicatif sur des environnements complexes, je sais manager et marketer les produits les plus difficiles



Je prends des risques calculés et conformes à l’écosystème dans lequel j’évolue et je m’appuie sur l’avis des experts. Cela fait de moi un homme raisonnable.





Sociable, inventif et technophile, je crois à l’humain et à la force du groupe.



Je sais manager une équipe et la guider vers le succès. Prendre soin du groupe est un gage de réussite et un point important pour moi.



Ma connaissance des technologies GPS, RFID et une expertise du développement applicatif font de moi le candidat idéal pour marketer vos solutions de bout en bout en mode SaaS et vos solutions Cloud.



Je suis prêt à vous accompagner dans le développement de vos produits dans le vaste secteur des télécommunications et des NTIC avec une spécialisation plus particulière sur la géolocalisation et le tracking au sens large.





Je suis ouvert à vos challenges et suis à l’écoute des opportunités.



Pour plus d’information, vous pouvez également me rendre visite sur Linked In.





Mes compétences :

B to B

Marketing

M2M

Chef de produit

Software

Business plan

Management

Marketing opérationnel