Alimata COULIBALY

Avec un Master 2 en Ingénierie Commercial et des stages a la banque ; je suis employée depuis Octobre 2011 dans une société minière de la place. Je vise une excellente carrière dans une institution internationale dans les domaines de l’administration, du commercial et de la communication au service du Mali et/ ou de l’Afrique.







Mes compétences :

Communication d’entreprise

Commerce Internationale

Communication événementiel

Gestion de la relation client

Logistique internationale

, Droit des Affaires

Informatique,