Jeune fille titulaire de cap bep bacg1 et dut secretariat recherche un emploi de accueil receptionniste standardiste de secretaire médicale ou secrétaire très ponctuelle discrète apte à travailler sous pression et en équipe et selon les horaires de l'employeur je répond au 79097029



Mes compétences :

Secrétariat

Santé

BTP

Standardiste

Accueil

Normes ISO