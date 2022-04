Jeune cameraman et monteur, vu que j'adore ce métier je me suis rendu au Ghana plus précisément à Kumassi pour approfondir ma connaissance dans le domaine de l'audio visuelle. j'ai 31 ans, ainé d'une famille de 05 enfants je suis célibataire mais j'ai un garçon de 05 ans qui se nomme Wendsongo Mathieu Arnold et bien je ne sais plus ce que j'ai encore à raconter sur moi si ce n'est que j'aime ce que je fais.



Mon Parcours artistique



Tondé Moussa Amédée de Deemea Songo a commencé ses premiers pas dans la musique urbaine(Rap)

il participe à des concours de musiques dans les années 2000 en Côte d'ivoire avec les membres de son goupes la formation cra cra.

Arrivé au Burkina dans la même année où il continue ses études, il reste toujours accroché à la musique ce qui lui poussa à participer en 2003 à un concours musical Cocktail Nouvelles Stars d'où il est lauréat avec le groupe Arsodeem. En 2004 il rentre en studio chez Ex-sound pour paufiner et congiter un son Ragga intitulé "Deemea Waamin" après cela il tente une autre expérience musicale avec le groupe Player'z au studio 13 record's grâce à l'aide de Mascotte Joseph Tapsoba.

Le rap pour lui est une passion, mais il pensa qu'il avait encore besoins de quelque chose pour façonner un projet rap, et c'est dans cette optique qu'il fit une pause pour travailler sur le projet "Nouvelle Prophétie" .



Au théâtre



Deemea Songo fit une formation de théâtre à l'atelier théâtre Burkinabé (ATB). c'est de là que le groupe "Nouvelle Prophétie" se crée dont il est le responsable et travaille avec Siaka lengane dit Aaski la Rime et Ouédraogo Nédya Virginie Nadège dit Shaymah.

Cette collaboration a permis de créer le concept Théâtre Musique Rap Contemporain qui a été apprécié par Monsieur Prosper Kompaoré Directeur de l'ATB.

Aujourd'hui le projet est en stand bye mais reprendra bientôt grâce à un grand ingénieur du son residant en Belgique dont je vais taire le Nom.



La passion du cinéma



Le théâtre l'a beaucoup inspiré et l'a permis d'avoir un goût pour le cinéma dont je me suis lancé à fond et veut en faire un métier.

Grâce à Mascotte Joseph Tapsoba l'un des animateurs dévoué il pu être intégré dans la structure MICOM ( Management International and Communication) au début en tant que chef de plateau pour la réalisation de l'émission grand public Cocktail.

Ensuite il suivi avec abnégation Dingo Sofa dans le décor et il deviendra décorateur de cette émission.

C'est dans cet optique qu'il eu a prendre des cours d'audio visuel avec Mascotte et lors de son passage a Kumassi au Ghana fit une formation à HIGH CINEMA INSTITUTE.

Avec la structure MICOM il devient par la suite Caméramen et Monteur.

il tourna plusieurs reportage pour la Radio diffusion Télévision du Burkina (RTB) et réaliser des clips vidéo de certains artistes burkinabé, il participe en 2009 au 11 septembre à Ouahigouya ou avec Mascotte il réalise les émission PMU'B de la LONAB et réalise aussi Cocktail pareil en 2010 à Bobo Dioulasso.

Réalisateur de plusieurs clips vidéo burkinabé, Ivoirien, Ghana, Mali Togo Niger

Aujourd'hui il est en préparation pour la réalisation de son tout premier film intitulé "TOUT EST POSSIBLE" et la structure Wendsongo Film'z sera bientôt basé à Ouagadougou pour le service de la jeunesse.



Réalisé par Deemea Songo



Mes compétences :

Réalisation