J'ai suivi plusieurs stages en assistance administrative et communication externe dans l'entreprise BECOR (Bureau d'Études, de Conseil et de Réalisation) au Bukina-Faso (Afrique de l'Ouest) spécialisé en Conseil et services en Ressources naturelles.

J'ai suivi plusieurs ateliers de communication (TV notamment) à l'occasion de mes cours à L'UdM.