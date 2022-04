La formation d’ingénieur à l’Agro Sup Dijon m’a permis d’acquérir des connaissances solides en agronomie.

Auparavant, J’ai travaillé pendant six ans en horticulture, puis à l’INRA comme technicienne sur le projet écophyto.

Actuellement je souhaite travailler comme conseillère agricole auprès des coopératives, organismes de conseil, chambre d’agriculture etc. ;



Mes compétences :

Agronomie

Conseil

Environnement

Formation