Alimatou CISSE

Bonjour,



Je suis économiste de formation et je suis actuellement à la recherche d'un emploi.

Mes compétences reposent sur trois piliers :

- un pilier formation: Après une Maîtrise en économie, je me suis spécialisé à un master de politique économique et analyse de projet que j'ai compléter avec une formation en gestion de projet. J'ai fais aussi un master 2 que j'ai choisi aussi pour compléter mes compétences en matière de gestion de projet.



J' ai travaillé dans différentes entreprises en tant que stagiaire notamment dans le domaine d'accompagnement des chefs d'entreprise dans leurs problématiques et leurs projets et les conseiller pour le maintien et/ou le développement de leurs activités, participer l'amélioration de la rentabilité de leur entreprise pour traiter et prévenir leur difficulté mais aussi à tout ce qui porte sur les réalisations des études de marché, élaboration des plans d’affaires, montage des dossiers de demande de financements ...



J'ai une bonne connaissance de l'outil informatique en effet le Pack office mais aussi des logiciel d'économétrie (SPSS, Eviews, STATA) et de gestion de projet ( GANTT, PERT, Méthode des antériorités).



Avec un niveau intermédiaire en anglais, des notions en indonésien et un français courant, je réussis à mettre en valeur mes connaissances et mes compétences et à les partager.



Mes compétences :

Gestion de projet

Informatique

Analyse financière

Analyse de données

Urbanisme

Aménagement du territoire

Analyse économique

Economie sociale et solidaire

Étude de marché

Conseil et accompagnement de porteurs de projets

Finance publiques des collectivités

Conduite de projet

Etude de faisabilité

Chargé de mission développement économique