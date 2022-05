Pierre GRANGEON

Bonjour,



Je suis toujours passionné lorsque l'on me propose des projets ambitieux, je suis capable de m'investir sans compter pour aboutir au succès. D'un naturel optimiste, je me lance très souvent avec des actions très réfléchies pour mener à bien une mission qui m'a été confiée. J'aime respecter une stratégie qui a été étudié et planifié, mais je sais faire preuve également d'intuition lorsqu'il faut faire preuve d'imagination pour rebondir en cas d’imprévu. J'aime agir avec un esprit d'équipe, qui me permet, d'écouter et d'analyser les consignes ou de faire partager mon expérience dans un domaine particulier.

J'aime le sport, j'aime l'esprit compétiteur, j'aime la musique, j'aime les partitions bien réglées.





Mes compétences :

A L'ECOUTE

Ecoute

Perspicace

Sang froid

Vente

Développement commercial

Team Management

Marketing

software installation

sales support

management training

Sales Management

R&D

Purchase Orders

Microsoft Office

Merchandising

Internet

Customer support

Contract negotiation

Client management

Carpentry