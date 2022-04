Alimou LEMBO

Association togolaise à but non-lucratif,régie par la loi n°40-484 du 1er juillet 1901,elle a pour but d'œuvrer à l'épanouissement et au bien-être socio-économique et culturel des populations à travers un développement humain durable et participatif.

Objectifs:

-favoriser l’éducation et la formation des jeunes ;

-aider les jeunes à libérer leurs potentiels inexploités en mettant à leur disposition un cadre adéquat pour l’exercice de leurs talents ;

-développer chez les jeunes l’esprit de fraternité et de solidarité sans distinction de race , de sexe , de religion ou d’appartenance politique ;

-protéger l’environnement

-lutter contre les maladies parasitaires et les IST / SIDA

-freiner l’analphabétisation ;

-permettre aux populations d’avoir accès aux soins de santé primaires



Contact: (228)91 30 69 32/ 99 55 30 96 ou écrivez à globa.humaniste@gmail.com.



Mes compétences :

Bénévolat

Tourisme