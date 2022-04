Alina BOTEZATU

Réalisations



 Développer une société de RH à partir de zéro; gérer les clients et les employés.

 Réalisation de plus de 3000 interviews et placement des personnes à tous les niveaux dans les différents pays.

 Rédaction de plus de 50 articles publiés dans des revues nationales, speaker à des conférences RH.

 Effectuer 5 projets d'organisation RH, 12 centres d'évaluation, 6 enquêtes de satisfaction des employés, des sondages salaires et des évaluations 360 degrés.

 Etudes de recherché RH (http://www.perspectivegroup.ro/en.aspx -News)

 Certifié dans l’outil psychométrique Thomas DISC.

 Projets multi-pays: Italie, France, Grèce, Chypre, Angleterre, Espagne, Angleterre, Allemagne, Chine, Roumanie.