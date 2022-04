Alina CERNAT

J'ai intégré la team BRUCE, nouvelle agence d'intérim 2.0, depuis le mois de septembre, en tant que révélatrice de talents.

Au sein de cette start-up, je suis en charge de toute la partie recrutement, notamment: le sourcing, la pré-sélection téléphonique, les entretiens physiques, la prise de décision quant à l'envoi du candidat chez notre client; mais aussi de la gestion administrative du personnel, et du développement de notre base de talents.



Bruce met en relation les entreprises avec des besoins en travail temporaire et les talents super motivés et compétents.

La startup a déjà plusieurs milliers de candidats sur sa plateforme et de nombreuses entreprises.

À l’inverse des agences classiques, Bruce est 100% digital et mobile, l’application utilise un algorithme de répartition qui, grâce au machine learning, nous permet de trouver le talent le plus adapté pour répondre aux besoins des clients.

Les candidats peuvent ainsi trouver un job facilement, sans sortir de chez eux, juste en téléchargeant l'application et compléter leur profil.

Bruce prend en charge toute la partie contractuelle, du contrat de travail jusqu’au paiement !