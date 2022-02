Atlan PATRICK

Business Developer - HM GROWTH (start-up/ESN) : régie de consultants data

EASYMEDSTAT (start-up/MEDTECH) : lancement progiciel danalyse statistique santé Création dune base de données - élaborer une cartographie de 200 comptes





Ingénieur d'affaires chez TEELIA : Société de services spécialisés dans lindustrie de la santé, médicaments et/ou dispositifs médicaux mais également dermo-cosmétique. Agrée CIR.



* Impulser et déployer un plan opérationnel d'actions de développement auprès d'acteurs de l'industrie de la santé.





Business Development BtoB chez QUANTA MEDICAL.

Société d'ingénierie en santé, recherche clinique et épidémiologie créée en 1986, développe ses activités en Europe de l'Ouest, Centrale, Orientale et sur le continent Africain.

Première CRO à avoir été certifiée ISO 9001 en Europe (1998), QUANTA MEDICAL est également devenue la première CRO à obtenir la certification ISO 27001 (2008) sur la sécurité des systèmes d'information.

CRO full services, QUANTA MEDICAL prend en charge des projets internationaux de leur conception à la publication de ses résultats.



Recherche clinique; la mise au point de nouvelle thérapeutique ou de nouvelle méthode de détection des pathologies.



Conquête de clients et mise à jour de la data (marketing direct, détection de projets, qualification/enrichissement de la base de données)

Améliorer la découverte et la connaissance plus fine de nos clients et de leurs besoins afin de leur apporter le meilleur conseil. Loptimisation de lexpérience client est au cœur de la stratégie.



Jaime définir mon rôle comme celui dun architecte de la communication, capable dentendre les besoins de mon client, de penser son projet, dêtre le trait dunion entre tous les acteurs nécessaires à sa réalisation et de mettre en place et gérer efficacement les ingrédients indispensables à sa réussite.



* La maîtrise de lorganisation du client ; connaitre son potentiel, identifier les interlocuteurs clés, les schémas et les leviers de décisions ; savoir rythmer le cycle de vente,

* La capacité à conquérir la confiance dun client : léducation, le sens de lengagement, la confiance, la loyauté,

* la capacité à conduire sa stratégie de closing.



Une aventure humaine me permettant de mettre en place une stratégie commerciale en phase avec les réalités du marché - la mise en œuvre au quotidien des actions commerciales : suivi, développement et fidélisation des clients - identification de nouveaux vecteurs de croissance - garant de la satisfaction des clients - mettre en avant les avantages différenciateurs - ouverture de nouveaux comptes clients par une action de prospection bien ciblée.



Mon objectif cardinal est de poser les bonnes questions pour trouver lapproche la plus pertinente qui pourra faire la différence.

Analyse lenvironnement économique et concurrentiel pour cibler au mieux mon action terrain.



"Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit lopportunité dans chaque difficulté. Winston CHURCHILL



J'ai toujours aimé les rencontres, les voyages, les différences, les entrepreneurs, les gens qui osent, qui s'associent, qui prennent des risques, qui relèvent des défis. Mon parcours est jalonné d'expériences professionnelles vécues avec des personnes (patrons, collaborateurs, clients, fournisseurs) rencontrées au fil de l'eau, certaines passionnées, certaines passionnantes, souvent porteuses d'idéaux, beaucoup brillantes dans leur domaine.



Je me suis "enrichis" au contact d'esprits vifs et agiles, de personnalités engagées et passionnées, dotées d'un esprit d'entreprise et aptes à relever les défis.

"Les leaders qui parviennent à créer une ambiance de travail collectif sattirent le respect, prenant la responsabilité des choses sans prendre le commandement."

"Il n'est qu'un luxe véritable et, c'est celui des relations humaines." Antoine de Saint Exupery.



"Lorsque tu fais quelque chose, sache que tu as contre toi ceux qui veulent faire la même chose, ceux qui veulent faire le contraire et limmense majorité de ceux qui ne veulent rien faire." (Confucius).



