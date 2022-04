Alina CULEA

Actuellement sur Paris, je suis à la recherche d'un poste dans une entreprise solide à laquelle je peux offrir et enrichir mes compétences professionnelles



Mes 6 ans d’expérience professionnelle au sein banques multinationales comme auditrice interne m’ont permis accéder rapidement à d’importantes responsabilités et ainsi pu démontrer une grande capacité de travail, un bon esprit d’analyse, une grande autonomie et une grande rigueur méthodologique.

Mes résultats professionnels m’ont permis de connaitre une progression et une prise rapide de responsabilités.

En outre, mon expérience en tant que coordonnateur d’équipes a prouvé que mes compétences de management sont en mesure de mener un engagement vers une activité efficace et efficiente, à la fois au siège et au niveau local.



Mes compétences :

Audit

Auditeur Interne

Banque

Conseil

Gestion Financière

Operational Risk

Risque opérationnel