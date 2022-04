Alina KADJOMOU

DEC (Diplôme d'Expertise comptable) en cours ;

DSCG ( Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion, ex DESCF) et Master II Ingénierie Financière obtenus.



Auditeur financier en cabinet d'audit et d'expertise comptable EY : secteur privé (industries, sociétés de service, immobilier, société d'environnement..), secteur publique (Habitat social, organisme publique) et association



Expérience en analyse financière dans le domaine du capital transmission et de la création d'entreprise (France, Angleterre)



Expérience en contrôle de gestion et contrôle qualité (France, Italie)



Expérience en analyse Crédit (Côte d'Ivoire)



Mes compétences :

Audit

Finance

Contrôle de gestion