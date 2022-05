Ludovic SPAGNOU

Vous êtes gérant d'une toute jeune entreprise, d'une petite ou moyenne entreprise en plein développement. Vous êtes débordés par la "paperasse" administrative pour laquelle vous ne consacrez que trop de votre temps au détriment de votre production ou de votre prospection commerciale ? Vous souhaitez déléguer tout ou partie de vos tâches administratives ?



Fort de plusieurs années d'expérience en tant que Responsable Administratif pour des entreprises de divers secteurs d'activité, je vous propose mon expertise dans les domaines suivants :



Gestion administrative et comptable

- Comptabilité courante en relation avec votre Expert Comptable : charges mensuelles, rapprochements bancaires, saisie des éléments de salaires et aide à l’établissement du bilan

- Traitement et suivi de la facturation

- Gestion du planning administratif : déclarations réglementaires et paiements aux organismes sociaux

- Appels d'offres : sélection et constitution des dossiers de candidature

- Suivi des contrats

- Classement, archivage, traitement du courrier



Gestion des Ressources Humaines

- Assistance au processus de recrutement : rédaction des offres d'emploi, diffusion sur les sites spécialisés, sélection des candidatures et tenue des entretiens

- Mise à jour des dossiers individuels des salariés (congés, absences, visites médicales...)

- Identification des besoins de formation et mise en relation avec les organismes agréés

- Prévention des risques : sécurité, hygiène, ergonomie et bien-être au travail

- Suivi du Document Unique



Autres compétences

Informatique : Word, Excel, PowerPoint, Vectorworks, Fitnet Manager - Environnement PC et MAC

Langues : Anglais courant et professionnel



J'interviens principalement autour du bassin niçois : Nice, Antibes, Cannes et Monaco.

N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire.



