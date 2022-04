Alina PAPIN

Assistante ADV EXPORT trilingue Français/Anglais/Russe

Six années d'expérience d'administration des ventes et de la gestion des ventes export :

saisie, lancement en production, vérification de disponibilités, le suivi de la fabrication,

formalités d’expédition (certificat d'origine/conformité, EUR1, carnets ATA etc),

relation avec les transporteurs, facturation, relance règlements clients, DEB (factures clients),

gestion de retours SAV (sous/sans garantie), importation temporaire pour la réparation.



Mes compétences :

Administration

ADV

expedition

Export

Russe