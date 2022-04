Alina VOICU

Business développement : B2B, partenariats et réseaux (clubs d’entreprises, club d’entrepreneurs…) ; prospection, propositions commerciales et négociations ; développement de l’offre, veille et benchmark.



Conseil en communication : élaboration de stratégies de communication et mise en œuvre de plans d’actions (réalisations de supports print et digitaux sur mesure - dossiers de presse, plaquettes, sites, web documentaires, webséries, etc.); gestion des prestataires, suivi, relation client.



Domaines d’intervention : communication de la marque (corporate, commerciale, personnelle, employeur) et communication de projet (entrepreneurs, managers - accompagnement du changement en entreprise).



Une spécialité : le storyteling - réalisation de dispositifs de communication sur mesure, dans le digital et offline, crossmedia ou transmedia.



Formateur CFPJ (stage entreprises) et formateur CELSA (E-MBA, stages interentreprises), formateur en entreprise, dans des clubs d’entreprises ou d’entrepreneurs, en écoles de commerce : le storytelling appliqué à la communication managériale, communication de la marque, communication de l’entrepreneur ; digital storytelling, techniques créatives, etc.



Ouvrage pratique sur le Storytelling : "Le Storytelling pas à pas", éditions Vuibert, 2013.



Mes compétences :

Conseil

Communication

Lobbying

Communication institutionnelle

Réseaux sociaux

Intelligence économique

Communication interne

Communication de crise

Gestion clients

Rédaction

Gestion de projet

Communication externe

Développement commercial

Communication digital