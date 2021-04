Chantal VAGINAY

J'ai créé ma petite entreprise,Prestataire de service en Télémarketing depuis 2010, afin de répondre aux exigences des petites, moyennes et grandes structures( chefs d'entreprises, artisans, paramédicales, professions libérales,PME, TPE...)



Site: www.telservice31.onlc.fr



Mes Services :

Permanence téléphonique

Qualification et construction de fichiers

Prise de RDV et gestion d'agenda en ligne

Enquêtes de satisfactions

Enquêtes mystères

Sondages téléphoniques



Après plusieurs années d'expérience en centre d'appel et 17 ans en tant que commercial.

A l'heure ou le marketing direct est en évolution constante, prend le pas sur la publicité et occupe désormais une place prépondérante.

Le télémarketing a pour but de vous aider à accélérer votre développement d’affaires d’une façon simple.

Le télémarketing est un outil très efficace et rapide pour prendre des rendez-vous et dépister des clients potentiels partout dans le monde.

Je vous offre les prestations de services essentielles pour le développement commercial de votre entreprise, gérer vos projets ou services, je suis là pour vous seconder dans vos taches quotidiennes.

Je réalise des actions de télémarketing pour votre compte.

En collaboration direct avec différents partenaires

Faites confiance à mon savoir-faire, venez découvrir mes offres et prestations de services,c'est avec plaisir que je vous accueille sur mon site www.telservice31.onlc.fr



Quelle que soit votre situation géographique, n'hésitez pas à me contacter pour une première rencontre et une évaluation gratuite de vos besoins, sans engagement de votre part.



Devis détaillé et gratuit en moins de 48H.



Mes compétences :

Logitiel AMO -SAP

Télétravail

Marketing

Marketing direct

Entrepreneur

Commercial

Marketing opérationnel