Alinda VAN DIJK

Besoin d'assistance en néerlandais/anglais/flamand pour faire du business aux Pays-Bas, Belgique ou Angleterre?



A la recherche d'un élargissement de vos activités en Europe ?

En plein milieu du monde des affaires européen et international, les Pays-Bas, la Belgique et Angleterre sont un environnement intéressant pour des entreprises françaises.



Vous voudriez prospecter d’autres marchés?

Aux Pays-Bas : Plus de 16 millions d'habitants, un haut pouvoir d'achat, une économie prospère et stable, très orientées vers l'international, une forte tradition marchande, les Pays-Bas sont au carrefour de l'Europe du Nord-Ouest. Le gouvernement néerlandais favorise l'implantation d'entreprises étrangères et les investisseurs étrangers bénéficient d'une politique libérale et de différentes mesures d'incitation.



Le néerlandais est ma langue maternelle. L’anglais je parle couramment. J'ai passé des années travaillé dans le monde des affaires néerlandais et je suis familié avec la culture informelle et professionnelle des Pays-Bas. Je peux vous aider à établir des contacts dans les Pays-Bas ou dans les pays anglophones, et je peux dépasser les barrières linguistiques. Je vous ferrai la traduction, l'interprète la rédaction des textes, je m'occuperai de la correspondance en Néerlandais/Anglais et j'organiserai des rendez-vous. A fonction de vos besoins ou sur une base régulière. Je suis sérieuse, dynamique et polyvalente.



Mes compétences :

Communication

Traduction

Marketing direct

Marketing

Marketing internet

Social media

Digital marketing

Journaliste web

Journal d'entreprise

Networking

Rédaction SEO