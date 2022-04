Aline AMELOT

Bonjour,

Je recherche un poste dans le domaine administratif.

J’ai obtenue un Titre professionnel d’Employée Administratif et d’Accueil avec le centre de formation

COALLIA, et un BAC PRO Gestion Administration au sein du GRETA OUEST VAL D’OISE. Lors de ses 2 formations j’ai effectué 2 mois de stage.

A la suite de cela j’ai travaillé à l’UCP au département LEI durant 4 mois entant que Gestionnaire

Administrative des Master. Puis j’ai travaillé durant 1 mois et 3 semaines au service scolarité du

CNAM Paris.

Mes premières expériences professionnelles dans l’administration m'ont permis d'acquérir de l’autonomie, le sens des responsabilités, de la discrétion, un excellent sens de l'organisation me permettant de gérer sans difficulté les nombreuses tâches relatives au poste proposé et une excellente maîtrise de l'outil informatique. Je suis consciencieuse, réactive et disponible. Je travaille aussi bien en autonomie qu'en équipe selon les directives.



Mes compétences :

Apogée

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Siscol

Celcat

Microsoft Excel