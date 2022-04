Romancière et journaliste franco-canadienne, historienne de formation, Aline Apostolska vit et travaille à Montréal depuis 1998. En France elle a travaillé comme journaliste, animatrice de radio et directrice littéraire. Au Québec, après dix ans à l’antenne de la première chaîne puis la chaîne culturelle de Radio-Canada jusqu’en juin 2004, elle a été également critique de danse au quotidien La Presse de 2001 à 2014. Elle a dirigé la collection littéraire Ici l’Ailleurs aux éditions Leméac de 2001 à 2007, puis la collection C'est quoi l'rapport? (adolescents de 14 ans et +) aux Éditions de l'Homme. Au Canal Savoir, elle anime depuis 2009 des entrevues de fond avec des écrivains puis avec des chorégraphes québécois.. Elle a siégé huit ans au sein de la Commission du Droit du Prêt Public du Conseil des Arts d’Ottawa. Aujourd'hui, elle se consacre à son écriture, tout en offrant des des ateliers de création littéraire à Montréal et à Cuba. En trente ans, elle a publié 40 livres, dont quelque 20 romans pour adultes et grand ados. Voir en détail surArray et sur FB.



