Aline ARNOUX

Après une maitrise de L.E.A. (Anglais-Italien) à la fac d'Angers (49), j'ai quitté la France pour m'établir en Italie, à Milan où je vis depuis une quinzaine d'année.



Mon parcours professionnel s'est vite spécialisé dans le monde du transport: 1 an chez un transitaire international,6 ans chez EVERGREEN (Compagnie Marittime chinoise) à l'import et enfin 5 ans chez CNC (transport ferroviaire - combiné)comme responsable administratif puis comme directrice de la filiale.



En Septembre 2005, j'ai quitté CNC Italia pour me lancer vers de nouveaux horizons. En effet, j'ai décidé de créer, après un bilan de compétence en 2004, ma propre activité, ILIOS INTERNATIONAL, qui consiste en l'acceuil des hommes et femmes d'affaires se rendant à Milan pour le travail et/ou loisir en leur organisant leur temps libre...shopping, SPA, bons restaurants, spectacles, réservations à San Siro.....



Mes centres d'intérets sont orientés vers les relations interpersonnelles, le contacts avec les autres peuples. J'aime créer et ma curiosité,mon sens de l'accueil, mon sens pratique et ma connaissance de la ville de Milan en particulier et de la culture italienne en général, m'ont amené à cette nouvelle activité.



Le yoga me donne aussi un équilibre qui m'assure un regain d'énergie et des ouvertures vers le monde extèrieur.



Mes compétences :

Transport