Aline ARROTIN

Diplômée d’un baccalauréat en publicité à la HELHa Mons en 2012, j’ai eu l’occasion de réaliser plusieurs expériences. Grâce à mon anglais courant et à ma grande curiosité, j’ai eu l’occasion de voyager et de découvrir une culture et des responsabilités différentes. Quant à ma formation actuelle, celle-ci me permet de me familiariser avec le HTML et CSS. J’y apprends à réaliser des interfaces complexes et à y concevoir des sites ergonomiques.



Mes compétences :

Illustrator

In design

Photoshop

Graphisme PAO

Retouche d'images

Mise en page

Flash

Ergonomie

CSS 3

HTML 5