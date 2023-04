Corinne HANON

Comme hypnothérapeute, j'ai la grande joie et le privilège de constater que de plus en plus de personnes s'accordent sur l'hypnose, principalement sur l'hypnothérapie, pour recevoir une aide directe et rapide afin de réinventer leurs vies et pour changer.

Si chaque personne est différente, il n'en demeure pas moins que les obstacles inconscients surgissent et travailler sur ceux-ci avec une hypnologue expérimentée qui vous guide, vous permet de lever ces obstacles



Découvrez mes activités via des soins individuels, des formations pour thérapeutes et également des interventions de consulting par mon site



Mes compétences :

Hypnothérapeute

Consulting

Développement individuel

Gestion des ressources humaines

Thérapie comportementale et cognitive

Thérapie de groupe

Thérapie individuelle

Hypnologue

Hypnologue spirituelle

Formatrice "la confiance en Soi"