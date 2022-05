Elodie Andriot est une autrice publiée par les Éditions Albin Michel.



Franco-britannique, Elodie a précédemment co-fondé Renowme - un cabinet de conseil en communication qui conseille les dirigeants sur la façon d'atteindre les objectifs de leur marque sur les médias sociaux en utilisant les meilleures pratiques des startups.



Elle a également co-créé Madamn, un média pop up dévoilant des femmes d'exception pour s'inspirer, entreprendre et réussir en partenariat avec le groupe Les Échos et BFM Business.



Avant de créer sa propre entreprise, Elodie a travaillé dans les départements marketing de plusieurs grands groupes de médias, notamment Condé Nast, Euronews, Canal Plus et Warner Bros.