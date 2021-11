Anne-Claire BEDOUET

COMPETENCES

Transverses :

Gestion de marques

Elaboration stratégie, plan marketing et trade-marketing

Marketing digital

Connaissances du consommateur, et des clients (Grande distribution et Spécialisés)

Category Management et Merchandising

Relations publiques & presse

Management de stagiaires et management transversal



Techniques :

Analyse de la performance interne & externe (GFK Cognos, Nielsen, Ipsos)

Digital : Google Analytics

Gestion de budget

Fixation des objectifs de ventes et suivi

Présentations aux commerciaux et aux clients (GMS, GSS)



Mes compétences :

Marketing

Trade Marketing

Gestion de projet

Management opérationnel

Panels