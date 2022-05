Lauriane TIBERGHIEN

Bonjour,

je suis directrice artistique à Paris depuis 10 ans,

spécialisée en identité visuelle et design éditorial.

http://www.overbook.me



Ma singularité ?

* Mes idées fraîches, mes identités fortes, mes maquettes colorées

et mon soin apporté aux détails et à la lisibilité. À découvrir surArray !



* Ma maîtrise des délais et des budgets.



* Mon réseau, forgé dans de belles maisons d'édition et agences depuis 10 ans,

qui me permet de mener à bien tous les projets graphiques, de la conception à l'impression.



* Mes créations éclectiques (identités visuelles, brochures, rapports annuels, livres d'entreprise, livres de collection, livres pratiques, livres pour enfants, magazines numériques, chartes de collections, papeterie et jeux).



* Mon blog sur le graphisme éditorial, TheBookClub, avec sa sélection de livres inspirants,

sa veille sur l'édition numérique et ses entretiens d'acteurs de l'édition.





Mes clients ?

* Mes clients sont des passionnés ! Ils me transmettent leur goût du luxe, de l'argot,

de la mousse citron-carambar, des énergies renouvelables, de l'hyperréalisme, etc.

pour que je réalise les créations les plus pertinentes.



* Ces maisons d'édition m'ont déjà confié leurs projets : Albin Michel, Casterman, Éditions de La Martinière, Éditions du Chêne, Flammarion, Gautier-Languereau, Hachette Pratique, Hachette Partenariats, J'ai Lu, Le cherche midi.



* Ces agences m'ont déjà fait confiance : Babel, dga, Maquetteetmisenpage, W&cie.



* Ces entreprises m'ont déjà engagée : 2kids1bag, BNP Paribas, Coca Cola, Country (Monoprix), Dexia, Disney, Eden Green, EDEV (EdF), Guy Demarle, Centre hospitalo-universitaire Robert-Debré, Sennelier, Scor, Spie, Unilever.





Une question ? Un projet graphique ?

Je serai ravie d'en discuter à hello@overbook.me ou au 06 70 18 14 06.



Mes compétences :

Art

Communication

Cuisine

Direction artistique

Édition

Graphisme

Identité Visuelle

Illustration

Livre numérique

Rapport d'activité