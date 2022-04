Laurence FÉRAUD

À travers mon parcours professionnel, j'ai pu gérer divers process de production et maîtriser les enjeux aussi bien qualitatifs que commerciaux qui gravitent autour d'un produit éditorial. Mes différentes expériences m'ont permis d'appréhender la chaîne graphique dans sa globalité : j'ai aussi bien rédigé des ouvrages, imaginé des nouveaux concepts, que participé à la stratégie éditoriale et au programme.

Intéressée par l'avenir de l'édition, j'ai également eu l'occasion de lancer et suivre divers projets Web et numériques. En effet, je conçois l'édition dans un ensemble de supports possibles et ai travaillé sur des produits dérivés complémentaires de l'imprimé (DVD, Web, figurines et autres "plus produit").



Je désire donc aujourd'hui intégrer durablement une entreprise dynamique qui s'intéresse à l'édition plurimédiatique et dans laquelle je puisse mettre à profit mes compétences tout en acquérant de nouvelles aptitudes.





Mes compétences :

Web

Édition