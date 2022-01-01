Aline ARSENAULT

2007 - 2011- GESTION DU SYSTEME QUALITE ISO 9001/2000 ET ISO 9001/2008
- REALISATION DES AUDITS FOURNISSEURS
- VALIDATION DES ECHANTILLONS INITIAUX
- SUIVI DES PPAP (CLIENTS ESSENTIELLEMENT AUTOMOBILE), REDACTION DES PLANS DE SURVEILLANCE ....
- PARTICIPATION AUX AMDEC
- SUIVI DES AUDITS CLIENTS (QUALIFICATION DES PROCESSUS, AUDIT R&R)
- GESTION DES NON CONFORMITES CLIENTS ET FOURNISSEURS ET ELABORATION DES PLANS D'ACTION (8D)
- MISE EN PLACE DES PLANS ET OUTILS D'AMELIORATION
- SUIVI DE LA QUALITE EN PRODUCTION...
- SUIVI DES PROJETS (phase validation des produits)
COBRA EUROPE
- RESPONSABLE QUALITE
LUXEUIL-LES-BAINS2003 - 2007GESTION DU SYSTEME QUALITE
GESTION DES CONTROLES ET ESSAIS
SUIVI DES RELATIONS CLIENTS /FOURNISSEURS
SUIVI ET MISE EN PLACE DES ACTIONS D’AMÉLIORATION (VSM,5S,KANBAN,KAIZEN,5 WHY,..)
SUIVI DES INDICATEURS DE PERFORMANCES (ppm, taux de rebuts, taux de service,taux de rebut...)
REALISATION DES AUDITS FOURNISSEURS...
SUIVI DE LA MÉTROLOGIE ET DES ESSAIS
SUIVI DE LA QUALITE EN PRODUCTION
POLYPLUS TRANSFECTION (
- CHARGEE DE PROJET QUALITE
2002 - 2002- MISE EN PLACE DE L'INTÉGRALITÉ DU SYSTEME QUALITE SELON LA NORME ISO 9001/2000
- ACCOMPAGNEMENT DE LA DIRECTION DANS L'ÉLABORATION DE LA POLITIQUE QUALITE
- MISE EN PLACE DES INDICATEURS QUALITE DANS TOUS LES SERVICES
- SENSIBILISATION ET FORMATION DU PERSONNEL A LA QUALITE ET AUX EXIGENCES DE LA NORME
- MISE EN PLACE DES PLANS DE CONTRÔLE DES PRODUITS DANS LE LABORATOIRE (PRODUCTION DES AGENTS DE TRANSFECTION)
- PRÉPARATION ET CONDUITE DE LA CERTIFICATION DE L'ENTREPRISE SELON LA NORME ISO 9001/2000 (OBTENUE EN NOV 2002)
ALCATEL BUSINESS SYSTEMS
- Stage de fin d'etude
2001 - maintenantCARTOGRAPHIE DES PROCESSUS DE LA SUPPLY CHAIN
- Identification des flux physiques et des flux d'information
- Modélisation de la cartographie avec les interactions entre les différentes activités (A l'aide de Micrografx FlowCharter)
- Identification des points d'amélioration