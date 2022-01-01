Menu

Aline ARSENAULT

STRASBOURG

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Strasbourg dimanche 10 avril à partir de 20 heures.

En résumé

Mes compétences :
ISO 9001

Entreprises

  • AUTAJON LABELS STRASBOURG - RESPONSABLE QUALITE

    2011 - 2014 Autajon Labels est l' un des leaders européens dans la conception et l'impression d’étiquettes adhésives pour l'industrie Cosmétique, Pharmaceutique et vinicole.

  • ALPI DECOUPE (EQUIPEMENTIER AUTOMOBILE) - RESPONSABLE QUALITE

    2007 - 2011 - GESTION DU SYSTEME QUALITE ISO 9001/2000 ET ISO 9001/2008
    - REALISATION DES AUDITS FOURNISSEURS
    - VALIDATION DES ECHANTILLONS INITIAUX
    - SUIVI DES PPAP (CLIENTS ESSENTIELLEMENT AUTOMOBILE), REDACTION DES PLANS DE SURVEILLANCE ....
    - PARTICIPATION AUX AMDEC
    - SUIVI DES AUDITS CLIENTS (QUALIFICATION DES PROCESSUS, AUDIT R&R)
    - GESTION DES NON CONFORMITES CLIENTS ET FOURNISSEURS ET ELABORATION DES PLANS D'ACTION (8D)
    - MISE EN PLACE DES PLANS ET OUTILS D'AMELIORATION
    - SUIVI DE LA QUALITE EN PRODUCTION...
    - SUIVI DES PROJETS (phase validation des produits)

  • COBRA EUROPE - RESPONSABLE QUALITE

    LUXEUIL-LES-BAINS 2003 - 2007 GESTION DU SYSTEME QUALITE
    GESTION DES CONTROLES ET ESSAIS
    SUIVI DES RELATIONS CLIENTS /FOURNISSEURS
    SUIVI ET MISE EN PLACE DES ACTIONS D’AMÉLIORATION (VSM,5S,KANBAN,KAIZEN,5 WHY,..)
    SUIVI DES INDICATEURS DE PERFORMANCES (ppm, taux de rebuts, taux de service,taux de rebut...)
    REALISATION DES AUDITS FOURNISSEURS...
    SUIVI DE LA MÉTROLOGIE ET DES ESSAIS
    SUIVI DE LA QUALITE EN PRODUCTION

  • POLYPLUS TRANSFECTION ( - CHARGEE DE PROJET QUALITE

    2002 - 2002 - MISE EN PLACE DE L'INTÉGRALITÉ DU SYSTEME QUALITE SELON LA NORME ISO 9001/2000
    - ACCOMPAGNEMENT DE LA DIRECTION DANS L'ÉLABORATION DE LA POLITIQUE QUALITE
    - MISE EN PLACE DES INDICATEURS QUALITE DANS TOUS LES SERVICES
    - SENSIBILISATION ET FORMATION DU PERSONNEL A LA QUALITE ET AUX EXIGENCES DE LA NORME
    - MISE EN PLACE DES PLANS DE CONTRÔLE DES PRODUITS DANS LE LABORATOIRE (PRODUCTION DES AGENTS DE TRANSFECTION)
    - PRÉPARATION ET CONDUITE DE LA CERTIFICATION DE L'ENTREPRISE SELON LA NORME ISO 9001/2000 (OBTENUE EN NOV 2002)

  • ALCATEL BUSINESS SYSTEMS - Stage de fin d'etude

    2001 - maintenant CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS DE LA SUPPLY CHAIN
    - Identification des flux physiques et des flux d'information
    - Modélisation de la cartographie avec les interactions entre les différentes activités (A l'aide de Micrografx FlowCharter)
    - Identification des points d'amélioration

Formations

Réseau