Aline ATTIA

Je dispose d'une aisance relationnelle qui renforce mon sens de, la négociation.Elle me permet de fidéliser,une clientèle en instaurant un climat serein.

Réactive,intuitive passionnée,autonome je possède toutes les qualités d'un bon commercial



Je recherche un emploi stable qui permette une évolution de carrière

Dynamique ,polyvalente ,autonome.je met ma motivation au service de l'entreprise.

Je souhaite intégrer un poste d'Assistante commerciale chargée au développent et à la communication.



Mes compétences :

Commercial

Ressources humaines et management