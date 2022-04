Aline AUDOR

Responsable marketing - communication depuis plus de 15 ans, j'ai évolué dans le monde institutionnel puis en cabinet de marketing opérationnel et de mise en place d'événementiels avec une spécialisation marquée dans l'agro-alimentaire et le tourisme. Je suis aujourd'hui chez l'annonceur en intégrant un des groupes aluminiers leaders en France. Je travaille pour toutes les marques du groupe Gustave Rideau en assurant la responsabilité des fonctions marketing et communication de Véranda Rideau, Abri de Piscine Rideau, Menuiserie Rideau et mobil-home Rideau. Je travaille aussi sur ces mêmes sujets pour les structures d'Hôtellerie de Plein Air du groupe : Cybele Vacances.



Mes compétences :

Marketing

Communication

Rédaction

Gestion de la relation client

Gestion budgétaire

Planning stratégique

Conception-rédaction de tous supports de communica

Réflexion stratégique

Communication événementielle

Achats media

Gestion événementielle