Philippe FIORENTINO

Cadoetik est le spécialiste de l’objet publicitaire écologique et responsable.

Notre implication dans le développement durable a impacté tous les niveaux de l’entreprise.

La démarche RSE a modifié notre manière d’agir au quotidien et nécessite de repenser notre mode de fonctionnement afin de mettre au cœur de notre stratégie, l’humain et l’environnement.

La publicité par l’objet, vecteur fort de communication a grandement évolué et s’adapte à ces nouveaux enjeux sociétaux et environnementaux pour répondre aux attentes des entreprises, collectivités et associations.

Cadoetik propose des objets publicitaires, goodies et cadeaux d’affaires qui répondent à des exigences tant au niveau humain qu’environnemental.



Cadoetik propose des objets et textiles publicitaires écologiques aux entreprises qui souhaitent communiquer une image "éco-responsable"

Nous sommes intransigeants sur la traçabilité de nos produits, leur origine, les conditions de fabrication, l'empreinte carbone etc...

Nous avons ainsi développé un réseau de fournisseurs, fabricants et sous-traitants qui favorise l’éco-conception, le respect des normes et labels, l’emploi des travailleurs handicapés, et privilégions les produits de fabrication française et européenne pour offrir un catalogue riche de supports publicitaires responsables.

Des objets publicitaires, goodies et cadeaux d’affaires qui permettent de donner du sens à votre communication en valorisant votre engagement responsable.

Nous vous invitons ainsi à découvrir notre catalogue de produits modernes, innovants, authentiques, originaux, bio ou écologiques pour booster votre communication !!!



Cadoetik, c’est aussi toute une équipe d’experts à votre disposition pour vous aider à élaborer vos campagnes promotionnelles ou pour vous orienter dans la sélection de vos supports et cadeaux d’affaires…

Bienvenue chez Cadoetik, belle visite…..

