Jean DEGODENNE

Ancien courtier d'assurances, j'ai vendu mon portefeuille dans les années 2000 afin de me reconvertir dans le monde de la communication virtuelle.



Après une étape dans la communication traditionnelle correspondant à la création de supports presses distribués à 20 000 exemplaires, j'ai opté pour la création d'annuaires de proximités, provoquant des mises en relation croissantes et quantifiables entre les acheteurs et vendeurs potentiels



Ces portails Internet de première génération ont connu bien des difficultés à rester positionnés dans les meilleurs résultats de Google.



Les nombreuses modifications successives de l’algorithme de Google ont sérieusement perturbé le trafic et nous avons même failli mettre la clé sous la porte, tellement l'épreuve était difficile à surmonter.



Notre histoire aurait pu s'arrêter là ! Et pourtant !



Quelques années plus tard, nous avons beaucoup appris de nos erreurs et sommes plus que jamais et toujours présent sur le marché du référencement.



Notre agence de communication s'est spécialisée dans le référencement de type SEM (SEO + SEA + SMO) ainsi que dans la création de Landing page ou pages captives dont le seul objectif est de générer des prospects tout en amenant des réponses à l'internaute au moment même ou il en a besoin.



Notre réseau à continuer de se développer et atteint aujourd'hui plus de 60.000 Membres et Abonnés..



Découvrez vous aussi des formules de référencement qui tiennent leurs promesses et rejoignez notre réseau d'affaires.



Notre service de mise en relation entre professionnels et particuliers n'est qu'à quelques clics de changer les choses.



Au plaisir de vos nouvelles.



Nettement vôtre

JJD



Mes compétences :

Publicité

Création de site web

Lobbying

Communication

Référencement naturel et payant

Réseaux sociaux

Référencement

Aisance relationelle

Stratégie de communication